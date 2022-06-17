「木曜女神」泱泱（吳泱潾）擁有台師大高學歷和出眾外貌，加入中華職棒啦啦隊後知名度大開，轉戰網路節目《木曜四超玩》人氣更是直線飆漲，被網友譽為「國民老婆」。近日她發文寵粉曬美照，手裡捧著幾朵新鮮花束，簡直人比花嬌，再稍微側過臉拍照片，甚至被網友狂讚撞臉韓國一線女神朴信惠。

泱泱15日在IG發布清純美照，其中一張照片她手捧一束花朵，粉嫩的花瓣及鮮綠的花苞，卻完全敵不過泱泱的無敵美貌，一張瓜子臉淺淺畫上水嫩妝容，微量光線則負責打在肌膚上方，折射透出水亮亮的光澤出來，她將頭側向一邊，下巴擺放著她的纖纖玉手，張著美麗有神的雙眼看向鏡頭處，比花還美。

泱泱捧著朵朵鮮花被盛讚人比花美。(圖/泱泱 IG)

另一組照片中，泱泱則是手拿品牌粉撲，站立在一尊石膏雕像旁化妝，拉遠看全身白衣和雕像同框畫面，完美的雕刻和陰影的變化下，明明是以完美比例做成的雕像，卻和花朵一樣都敗給了泱泱，肌膚極好的她綻放出燦爛笑容，再看向她身上富含皺褶的衣服，和雕像互相襯托下也更顯得她的五官分明。

泱泱的美貌連雕像都拚不過。(圖/泱泱 IG)

網友們都被泱泱的美貌給迷倒，紛紛留言狂讚：「這泱的肌膚太水嫩了」、「水泱好美，左右臉都好看啦～」、「今天仙女又下凡人間了」、「衣服跟背景真的配的很好」、「水泱妝容超級水潤，感覺頭髮也濕濕水水的」、「原來世界上最喜歡化妝的人不是白雪公主」、「我還以為是朴信惠」，引起網友熱議。