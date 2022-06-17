創作靈感多源於對外在世界的觀察，疫情卻讓她的創作型態劇烈改變，藝術家黃海欣面對疫情而不得不「宅」的生活，擅長以幽默、反諷回應社會議題的她，首次以數位繪圖方式創作居家防疫百態，希望以一系列NFT作品療癒集體內傷。

有別以往慣用的油彩顏料，黃海欣首次以數位繪圖，在平板上繪製「stayhome」系列，並將畫作輸出成動態GIF檔案，線條中仍保留手繪感。這一系列源於黃海欣的先生，法國聲音藝術家Norman Bambi送給她的一本365頁空白筆記本，防疫居家期間，黃海欣先是在本子上記下和先生在家的樣貌，接著目光落到社群、新聞中以千奇百怪方式過生活的人們。

大吃大喝、算錢拜佛、騷擾家裡毛小孩等各種情節，黃海欣捕捉下來宛如偷看鄰居的實境秀，她自己的日常如做瑜伽、鋼管舞、畫畫、每日收看疫情記者會等也入了畫，而她過去的創作很少面對自己內在深層憂慮或恐懼，疫情期間突然多出的時間，也讓她不得不直視過去迴避的問題，「stayhome」系列也成為她裸裎內在的作品，也可說是時代下的藝術縮影。

推出「stayhome」NFT作品，黃海欣夫妻倆第一次正式合作，但默犄十足，在幾乎沒有討論的情況下，音效讓黃海欣也驚豔不已。同時她也自問：「有什麼方式可以和藏家產生進一步的互動？」首次推出的NFT發展與藏家的新互動關係，藏家一次選購系列共31件作品，但作品將以一天一件的方式於電子錢包中逐日開箱，讓藏家像是每日收到一件驚喜小禮物，在持續的疫情中品嘗自嘲的況味和暖心陪伴。