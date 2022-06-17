桃園市政府為推動地方發展，提高土地使用效益，7月19日進行辦理草漯、仁美、經國市地重劃區、A20興和特區及青埔特區可建築土地標售作業。

桃園市地政局長蔡金鐘表示，本次標售土地以觀音草漯市地重劃區為主，劃區以「綠莊園、千塘居」為主題，循綠色永續、智慧管理、循環低碳、韌性設計等理念規劃，保留當地埤塘、水圳、樹木，打造河岸親水空間、景觀平台、生態步道等，使草漯成為濱海智慧綠色城市，吸引眾人目光，提高移居意願；楊梅仁美市地重劃區提供產業專用區，可紓解本市產業用地急迫需求。

桃園經國市地重劃區因鄰近南崁交流道，交通便捷，亦是桃園市區重要入口門戶，隨著經國轉運站的設置及桃園市政府警察局同安派出所進駐，目前該區商業活動逐漸增多，具備工作、居住與商業活動的多元化潛力，區位條件位置非常優越；另本次亦就A20興和特區及青埔特區一併釋出住宅區土地，其區位受惠於機場捷運之交通優勢，未來發展可期。

蔡金鍾表示，本次標售合計82標84筆土地，面積共約6.84公頃，其中住宅區64筆坐落草漯市地重劃區，2筆坐落經國市地重劃區，12筆坐落A20興和特區及1筆坐落青埔特區，面積約100至2,600平方公尺之間，單價約每平方公尺4萬至15萬元之間，商業區2筆各位於草漯及經國市地重劃區，單價約每平方公尺6萬至27萬元之間，產業專用區2筆位於仁美市地重劃區，單價為每平方公尺4萬4,800元。