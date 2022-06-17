王心凌、譚維維熱唱搖滾歌曲〈山海〉，節目播出後獲得好評。（芒果TV提供）

王心凌、譚維維挑戰演唱搖滾歌曲〈山海〉，造型火辣性感。（芒果TV提供）

王心凌近來參與湖南衛視綜藝《乘風破浪》17日播出第5集，在第二次公演中，王心凌從甜心天后變身搖滾女孩，用心挑染的波浪捲髮配上紅唇，微露香肩，十分火辣，她跟譚維維同台飆唱搖滾歌曲〈山海〉，互飆高音，大秀實力歌喉，當對上陣薛凱琪、劉戀熱唱〈夢中人〉，2組呈現截然不同的舞台氣氛，最後由王心凌、譚維維獲勝。

王心凌開心說：「每一秒鐘的心跳，都成就了〈山海〉，謝謝你們給的動力，謝謝隊長譚維維與我的頭靠頭、肩並肩。」表演結束後，在現場的金曲製作人荒井十一站起來高喊：「雞皮疙瘩都起來了，真的是驕傲。」那英大讚，「王心凌敢於唱一首跟她完全不搭的歌，她就是一種蛻變」，粉絲紛紛熱情留言，「現場超級燃，雞皮疙瘩都起來了，心凌真的絕美，喉嚨都要喊啞了」，讓「王心凌二公贏了」隨即登上微博熱搜。

節目近日公布最新主題競演個人喜愛度榜單，王心凌勇奪下第1名，第二名是Jessica，譚維維則是位於第三，大展高人氣。王心凌經歷了過一公的失敗後，看著隊友離開，曾有過傷心低落的情緒，並透露一度想回家，但來到二公組隊環節，與譚維維定下了〈山海〉舞台後，王心凌又重振旗鼓，與譚維維在溝通訓練中不斷磨合，慢慢培養出默契。

王心凌日前在微博中自比是海，還請網友「幫忙呼叫山」，譚維維迅速轉發回應：「做可以讓你一直倚靠的山」，二人在短短的合作過程中，培養出的深厚感情。