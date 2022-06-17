二林鎮稻田，4、5月以來，連續7起抽水馬達遭竊。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

二林鎮稻田，4、5月以來，連續7起抽水馬達遭竊。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

二林鎮稻田，4、5月以來，連續7起抽水馬達遭竊。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

二林鎮稻田，4、5月以來，連續7起抽水馬達遭竊，警方逮捕50來歲竊盜慣犯林嫌。（芳苑警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

二林鎮稻田，4、5月以來，已經連續7起抽水馬達遭竊，影響農務運作，芳苑警分局成立專案小組偵辦，調閱遭竊現場50餘組監視器影像，經整合分析相關畫面和犯罪手法，鎖定竊盜慣犯林姓男子涉有重嫌，17日拘提到案，並查扣棉質手套、鐵鎚、板手等犯罪工具，筆錄後依涉嫌刑法竊盜罪移送。

「有夠夭壽，連抽水馬達也要偷」芳苑分局偵查隊副隊長林士勝指出，遭竊抽水馬達地點位置偏僻人煙罕至，卻嚴重影響農務運作，農民反應，購置一只新馬達要1萬多元，林嫌以缺錢花用，相中了廣大農田的抽水馬達，以缺少防備，大偷、特偷，得手就變賣，一只賣個800、1000元，卻害苦了農民。

專案小組17日清晨見時機成熟，持搜索票前往林嫌在二林鎮住所拘提到案，並查扣棉質手套、鐵鎚、板手等犯罪工具，問訊後依涉嫌刑法竊盜罪將林嫌移送彰化地檢署偵辦，並建請檢察官向該管法院聲請羈押，以利後續追查贓物流向擴大偵辦。

芳苑警分局長潘智強指出，農民灌溉農田必須依賴抽水馬達，民生竊盜是人民最大的痛，犯罪手法的精進增加警方查緝難度，警方會持續加強民生農漁機具之防竊巡守工作，並呼籲銷贓的轄內資源回收、舊貨業業者不要助長竊風，對於來路不明之物品千萬不要收受買賣，以免觸法，得不償失。