車輛無法行駛或傷亡待援事故處理流程(高公局提供)

今年5月13日晚間8點多，國3北向291.8k公里處，1輛自小客車A先撞擊前方小貨車B，後方自小客車C因煞車不及撞及A，C車駕駛下車後未及時至安全處所待援，結果又遭後方1輛自小客車撞至對向車道，還引發6車追撞，最後共造成1死6傷憾事。高公局提醒在國道發生事故時，不管做任何動作一定要先確認自身安全，避免二次事故。

根據高公局統計，去年國道共發生6件因二次事故致死的交通意外，造成7死5傷；今年1到5月類似事故計發生2件，造成2死9傷，比去年同期二次事故致死1件，1死0傷高出許多。

高公局交通管理組科長徐福聲表示，國道車速快，駕駛人所需應變視距較長，若遇到國道事故導致人員傷亡或車輛無法行駛時，此時不管採取任何動作如解開安全帶、擺放車輛故障標誌、報案或移動車輛等，均應先確認自身安全，以避免二次事故。

徐福聲建議，用路人除了應立即開啟危險警示燈，關掉引擎，所有人員儘速撤至護欄外或車道外安全處所，並建議穿著反光背心，面向來車沿護欄外或內外路肩至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌，再利用高速公路1968App警政報案功能報案；手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置。或撥打110或1968客服，等待員警抵達。

若事故無人員傷亡且車輛尚可行駛，高公局建議車主擺放故障標誌及通報後，可先設法拍攝記錄現場，再儘速將車輛移至安全處所，等待員警抵達。