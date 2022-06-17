台中市稅務局李姓稅務員自2018年間派駐台中監理所，因欠債入不敷出，竟打起稅款歪主意。自2019年6月起趁機侵占收取現金，並騙來繳牌照稅及辦車籍異動民眾直接繳現金給他，共汙走17萬餘元。法官依違反《貪汙治罪條例》判刑2年、褫奪公權3年；宣告緩刑5年，支付公庫5萬元、160小時義務勞務及受法治教育5場，可上訴。

李男在交通部公路總局台中區監理所擔任稅務局沙鹿分局駐點櫃台，負責車輛過戶異動的牌照稅開單及罰款、牌照稅臨櫃補單及協助信用卡繳稅、代收金融機構下班後代收稅款等工作。

依規定，民眾在台中區監理所要繳相關稅款，必須到聯邦銀行代收櫃檯繳納，稅務局櫃台僅受理信用卡繳稅，除非在稅單開立時，已超過銀行下班時間，無法代收，而民眾又須在當天辦理車輛異動等特殊狀況，稅務員才可代收現金，且須依收稅款作業流程繳入公庫。

李男因積欠債務、入不敷出需款孔急，自2019年6月起7次代收現金、總額共5萬餘元，均未依規定放進保險箱、登記簽名，繳入公庫，直接侵占入己。此外，李男還對繳稅民眾佯稱，因繳納程序有誤或電腦系統故障，要求繳納現金補救等理由，共詐騙11次、得款12萬餘元。經廉政署中部地區調查組查獲送辦。

李男在偵查中自白、坦認犯行，並將犯罪所得全數繳回。台中地院法官以李男身為公務員貪圖小利，從中侵占及詐取財物，審酌犯後坦承犯行，並繳回不法所得，尚具悔意，依違反《貪汙治罪條例》判刑2年、褫奪公權3年。並宣告緩刑5年，支付公庫5萬元，提供160小時義務勞務，接受法治教育5場。