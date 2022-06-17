中國大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，15日再宣布，因台灣輸陸的白帶魚外包裝袋上驗出新冠肺炎病毒，禁止該公司申報進口1周。之前國民黨黨主席朱立倫在訪美時提出「親美反中」的路線，就有港媒分析，若是國民黨開始抗中，恐進一步衝擊朱立倫在藍營的地位，同時孫文學校總校長張亞中及立委江啟臣也正蓄積能量，這讓朱立倫將面對到不小的挑戰，引發討論。

根據港媒《中評社》報導指出，日前朱立倫在訪美期間曾喊出「九二共識是沒有共識的共識」，對此張亞中則痛批，朱立倫作為一個國民黨主席，對「九二共識」如果都不瞭解，怎麼可以講謊話、講錯話，而這次張亞中槓上朱立倫，恐會讓黨內正藍進一步靠向張亞中，而在中國大陸官方13日起暫停台灣石斑魚輸入，雖然可能與兩岸無法溝通有關，但如果國民黨也開始「抗中」，那就代表連藍營都失去兩岸溝通的功能，恐怕將進一步衝擊朱立倫在國民黨的地位。

而近日立法院外交及國防委員會也傳出6月底將組團訪美，甚至更獲邀參加北美洲台灣商會聯合總會的活動，而江啟臣是外交國防委員會的召委，名義上是訪團帶頭人，若成行之後將形成朱、江前後訪美拚場，如江啟臣表現得宜，聲勢恐將追上朱立倫，因此國民黨內張亞中、江啟臣都在蓄積能量，朱立倫恐面臨不小挑戰。