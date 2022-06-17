夏天到了，不少人加入減重行列，但是一想到減肥餐，情緒就跌到谷底。對此，營養師余朱青特別在臉書發文破解迷思，直言減肥不是只能吃白白的、沒味道的食物，相反的，許多天然蔬果中充滿各種顏色及香氣，這些色彩含有數千種不同的天然化合物「植化素」，對人體有不同作用，像是可以抑制細菌、抗發炎、抗過敏以及降低病毒感染等。

余朱青進一步指出，植化素有很多種，但是並沒有一種蔬果可以包括所有的植化素，所以要均衡攝取各種植化素。而要怎麼分辨各種植化素？最簡單的方式就是用顏色區分，因為有相同功能的植化素會呈現類似的顏色。最後她也以紅色、黃橘色、綠色、藍紫色、黑色與白色分享各自代表的植化素及食物：

▍紅色蔬果：茄紅素、花青素

可以強化心血管、減少泌尿道感染、降低罹癌風險；代表食物像是番茄、紅甜椒、蔓越梅、西瓜等。

▍黃橘色蔬果：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素

可以強化心血管、維持視力健康；代表食物像是玉米、地瓜等。

▍綠色蔬果：葉綠素、葉黃素、兒茶素、類胡蘿蔔素

可以維持視力健康、強化骨骼及牙齒；代表食物像是綠色蔬菜類、奇異果、酪梨等。

▍藍紫色蔬果：花青素、酚酸類、白藜蘆醇

可以強化泌尿系統、記憶力、抗老化；代表食物像是紫色葡萄、紫高麗菜、藍莓、桑椹等。

至於黑色蔬果則富含多醣體、類黃酮素，代表食物為黑木耳、茄子、香菇、海藻類等；白色蔬果則擁有硫化合物、多酚、植物性雌激素，可從白蘿蔔、洋蔥、大蒜、山藥、白色花椰菜攝取。