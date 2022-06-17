備受矚目的新光三越董事長、副董選舉，在歷經兩次董事會難產後，17日下午董事會不到一小時即結束。據悉，儘管多方人馬對副董事長人選仍無共識，但依法需在15日選出，會中13席董事有共識選派現任董事長村上英之續任。

而備受矚目的副董事長選派則暫時擱置，據悉，日方堅持泛新光有共識人選再進行。

新光三越6月1日股東會改選13席董事、3席監察人，日籍董事6席、泛新光董事代表5席、吳東興家族董事2席，吳東亮董事席次由郭吳如月頂替，引發震撼，但在10日董事會上，郭吳如月因個人因素辭任董事，吳東亮再度回復法人代表董事，泛新光各派人馬陷入提名人選爭辯，完全未進入選舉程序，13日再次董事會，歷經長達四個小時各派人馬激烈辯論後，還是難產。

據悉，董事會上不僅泛新光集團三方派系人選爭相發言，連日籍董事亦加入論戰，日方對泛新光集團各派人馬對人選無共識亦呈現鬆動跡象，但力挺現有董事長村上英之與總經理吳昕陽的經營團隊，帶領新光三越連續兩年營運表現創新高紀錄，其中，2019年不僅營業額破800億元，且一年入館人流高達1.3億人次，2020年更不受疫情衝擊續創營業額新高。