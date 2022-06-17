台新金控17日舉行股東常會，通過配發現金股利0.605元、股票股利0.495元、合計1.1元，創六年新高，針對股東提問與新光金控合併評估，董事長吳東亮強調，目前因發行己種特別股的緘默期，「我也不能多說什麼」，感謝股東的鼓勵，「我們會努力」。

吳東亮表示，由於緘默期無法對外回應說明與新光金合併的議題，但以正面態度看待這件事，6月2日董事會已通過成立合併研究小組，將進行審慎評估後再往前走，會努力以積極態度進行。

去年面對諸多內外在各項不利因素，台新各項核心業務維持成長，全年稅後淨利203億元、每股盈餘（EPS）1.63元，因此與股東分享成果，配發股利1.1元。吳東亮指出，且合併保德信人壽（更名台新人壽）後，使金控版圖更完整，具銀行、保險、證券三大核心子公司，且人壽與銀行完美搭配下，締造銷售佳績，將持續注入資源，增強壽險獲利引擎。

海外布局方面，儘管去年各國因疫情採取邊境管制，籌備海外據點不易，但仍克服限制，包括泰國曼谷及馬來西亞兩據點各在6月及11月開業，並啟動上海辦事處升格上海分行作業。

台新金控總經理林維俊說明，去年台新銀個金的房貸年增6％、車貸年增3.5％、信用卡流通卡數市占率11.5％、信用卡收單特定店家數市占率22％居市場之冠，財富管理面對疫情衝擊，市場震盪大，仍穩定成長4％。法金方面，放款年增6.3％，聯貸排名全國第九，中小企業放款年增10.6％，表現穩健成長。

台新人壽去年底總保費收入成長37％，新契約保費成長351％，林維俊說，未來將秉持誠信承諾創新合作核心價值，致力成為優質金融機構，並創造更佳的獲利水準，為所有股東創造最大的利益。