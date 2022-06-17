後龍鎮長朱秋隆（左）與公所主秘林澄清（右）非常欣慰公所大樓終於完工啟用。（謝明俊攝）

後龍鎮公所將遷入新大樓辦公，目前各課室忙著打包搬遷作業。（謝明俊攝）

後龍鎮長朱秋隆欣慰看到公所新大樓在他手上完成。（謝明俊攝）

後龍鎮公所新建大樓1樓是挑高大廳，天花板採取水紋設計，象徵後龍鎮是靠海城市。（謝明俊攝）

後龍鎮新建大樓4樓是可容納3百人聚會的大禮堂，有最新的舞台燈光設備。（謝明俊攝）

鎮代會議事堂設在4樓，目前仍在裝潢中。（謝明俊攝）

舊後龍鎮公所大樓將在7月起拆除改建成地下停車場。（謝明俊攝）

斥資3億多元興建的後龍鎮公所暨鎮代會新建大樓，已近峻工，後龍鎮公所規畫將在6月24日正式遷進新大樓開始辦公，鎮代會也在同時間搬遷啟用，舊大樓將在清空後7月開始拆除，以便改建成停車場及開放空間，後龍鎮長朱秋隆努力爭取多年的公所大樓改建計畫終於完工，讓他在卸任前完成最大心願。

後龍鎮公所暨鎮代會舊有大樓，是在1980年啟用至今，由於結構出現問題，有安全顧慮，因此在現任鎮長朱秋隆任內，就積極規畫爭取經費新建大樓，並利用舊公所大樓旁用地興建，總經費為3億1千多萬元，其中包括公路總局補助興建地下停車場及平面停車場，規畫共有137個停車位，也是交通部鼓勵興建停車空間補助行政大樓的首例。

新大樓為地下1層地上4層樓建築，總樓地板面積為8155．86平方公尺，1樓是挑高式大廳，以及鎮代會使用，鎮長室設在2樓，4樓則包括1座大型禮堂，擁有全新的舞台燈光設備，可容納300人聚會，以及鎮代會議事堂。其餘空間分配給公所各課室使用，比起舊公所大樓寬敞許多。

新公所大樓原計畫4月完工遷入啟用，但因疫情及連日梅雨影響，延至本月展開搬遷作業，公所全體人員近日起開始打包各項公文物品，將利用周休2日搬遷部分物品，計畫在6月24日開始在新大樓辦公，鎮代會也決定在同一天正式入駐新辦公室。目前後龍鎮公所已將部分樓層使用執照，呈送縣府核定，另外，鎮代會議事堂仍須時間裝潢，將在下個會期前完成啟用。

待公所及鎮代會全部搬入新大樓後，舊大樓將在7月開始拆除，並接續施工建造地下停車場及地面開放空間等設施。任期至今年底屆滿的後龍鎮長朱秋隆望著新建大樓，非常欣慰能看到新大樓在自己手上完成。