立委林岱樺17日上午與市議員韓賜村，當地里長、市府新工處、區公所等單位到場會勘進度。。（洪靖宜攝）

清水岩路一到下大雨就會出現積淹水狀況。（潭頭里里長劉建德提供／高雄洪靖宜傳真）

林園區清水岩路段沿線有寺廟、營區等，因道路坡度陡升且彎度大，時常發生事故，目前正進行拓寬改善工程，進度近62％，預計11月底就可完工。立委林岱樺今辦理現地會勘，包含交通局、新工處、區公所等派員參與，但地方心聲仍是希望能一併改善排水問題，免於受淹水之苦。

連接鳳林路及林家里間的清水岩路，因道路坡度陡，且彎度大，臨近鋼鐵廠及木材廠，大車來來往往，時常發生交通意外，因此決定截彎取直，拓寬改善，預計拓寬工程全長約340公尺，路寬至30公尺，另於兩側再設置5公尺人行道，期盼透過拓寬道路，讓行車更為安全順暢，改善當地交通路況。

該工程從今年1月開工正持續中，截至16日為止，工程進度已經達近62％，預計11月底就可完工。立委林岱樺17日上午與市議員韓賜村，當地里長、市府新工處、區公所等單位到場會勘進度。

除了視察拓寬工程，包含市議員韓賜村和不少與會里長紛紛反映，希望未來能解決水患問題，尤其是瞬間雨勢，從駱駝山上流下來，水流如瀑布般從沿著馬路流下，時常都會造成下坡處嚴重積淹水，潭頭里里長劉建德拿出照片，滾滾黃水淹沒馬路，行經時都得小心謹慎，雖然新拓寬路設有2滯洪池和排水溝，但有里長認為「實際跟規劃差很多」，就怕到時候雨太大又淹水。

林岱樺也現場要求2周內工務局和水利局會到場現勘，新檢視尚未完工的2個滯洪池、清水寺兩側及連接村莊的區域排水系統；另外，請工務局在完成道路北側擋土牆後，提供竣工圖給寺方，以後寺方要做相關私人土地利用時所涉及水土保持等相關議題，屆時請公務單位協助並提供專業意見。