有些屋主因為長期持有房產，對房價的認識無法跟上最新市場動態，等到要出售房屋時，就容易被黑心房仲以過時或片面的行情資訊所蒙騙，使房屋遭到賤賣。永慶房屋北投區的史宗岳店長就遇過類似案例。

永慶誠實信念為屋主守住每一分錢

史宗岳店長分享，他曾服務過一位想要賣屋的屋主，該物件是間14坪大、屋齡逾40年的公寓型邊間住宅，屋主希望以170萬元出售。這讓史宗岳有些訝異，屋主的開價每坪單價只有12萬元，是他認知的平均市價的60%，於是史宗岳店長便問屋主為什麼要開出如此低價？

屋主才向史宗岳店長說明，他多年前以170萬元購得此屋，後來沒有住便出租出去。自己現階段有資金需求，需要售屋。不過現在房屋內還有租客，他擔心協調租客和消費者看屋一事過於繁瑣，且屋齡也較老舊、屋況也沒那麼好，所以才想以當初購買的價格出售，至少拿回成本。

史宗岳店長認為這個價格太偏離市場行情，因此他綜合最新的市場行情與房屋狀況向屋主解釋，近期同區域同類型物件的成交行情每坪價格已到20-25萬元，估計可以賣到280-350萬。雖然房屋屋齡較高，但位處邊間採光佳，且距離捷運站走路僅要10分鐘，交通便利，附近還有公園和學校，環境清幽的優勢，市場上很搶手，不需要擔心賣不出去的問題。至於租客的部分，史宗岳店長也協助居中協調，協助租客搬遷，解決屋主的困擾。

屋主了解房市行情和史宗岳店長的建議後，便委由永慶房屋協助售屋。最後在史宗岳店長的努力和團隊聯賣的優勢下，該物件順利以300萬元的價格圓滿成交，幫屋主少虧130萬元的房價。

永慶真房價保證 提供完整的成交行情 保護消費者權益

史宗岳表示，這名屋主要是遇到黑心房仲，黑心房仲很可能就會用170萬元直接買斷，或是以該價格賣給投機客，讓投機客再轉手賺進至少百萬以上差價，讓屋主蒙受高額的房價損失。永慶房屋以「先誠實再成交」的精神，保障每一位消費者的購售屋權益。每一位客戶都會主動提供「誠實房價報告書」，內容除了揭露至門牌的實價登錄資訊，還包含區域、路段及社區行情趨勢分析，能幫助民眾了解自身房屋的真實價值，也才不至於遭到黑心房仲業者的坑騙。

消費者如有賣屋的需求，可以利用「永慶房仲網」上的「賣屋算算看」功能，先行評估自家行情；尋找房仲業者協助售屋時，史宗岳建議一定要確認房仲業者有無提供附近的成交行情，更要檢查行情提供的年份、地段等是否是具有參考性。也不要只詢問一間房仲業者，而要多方比較，以免遭騙上當造成無法彌補的損失。永慶房屋推動「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如果未落實，永慶房屋最高賠償賣方四倍服務費，買方最高賠償400萬元，以實際行動保障消費者權益，為全民的居住正義貢獻一份心力。