對於特斯拉電動車創辦人馬斯克認為，中國大陸未來會超越美國，成為第一大經濟體，前民進黨立委郭正亮認為，這早就公認了，只是那一年而已；因此美國遇到過去沒有的困境，可以看出國際經濟有不是美國能夠掌握的。

《新聞大白話》主持人翟翾今（17）日引述特斯拉電動車創辦人馬斯克看法，中國大陸未來會超越美國，成為第一大經濟體。前民進黨立委郭正亮認為，這早就公認了，只是那一年而已，但技術來源還是需要G7，即使不要美國，也需要德國日本。

不過美國知道自己有一些限制，譬如美國就是以金融主導全世界，就是美元霸權，但現在發現中國大陸是製造大國，製造民生用品就會增加和其他國家的貿易，所以中國大陸和120多個國家是最大貿易夥伴，這會逐漸變成當地的影響力。

俄羅斯就是能源糧食大國，美國也沒辦法否認，每個國家都需要能源和糧食。所以美國遇到過去沒有的困境，以前如果中小型國家不聽話，就一拳打死；但中俄都是核大國，來打打看？所以真正遇到經濟問題。

美國以前靠軍事和美元霸權就可以主導一切，結果中俄不認，不認就大家來試試看。結果美國發現沒轍，譬如貿易戰就沒有成功，搞到自己不知道怎辦，到底要不要降中國大陸關稅？變成美國自己的燙手山芋，俄羅斯盧布也還在上漲。可以看出國際經濟有一些是很實體的東西，不是美國能夠掌握的。

郭正亮提到，金磚五國可能擴大，這些都是發展中國家，以製造業、能源、糧食為主，逐漸會變成越來越有力量的集團，可是他們還是希望跟G7打交道，G7全世界GDP佔比大約50％，現在已經降到42％，確實在下降，但科技還是在他們手上，大家還是會想在技術上合作。