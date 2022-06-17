經過5天艱辛漫長的談判，世界貿易組織（WTO）164個成員終於在日內瓦當地時間周五清晨，就漁業補貼、糧食安全和疫苖專利豁免等議題通過一系列貿易協定。

在周五黎明前，世貿組織通過六項新協議，秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）向與會的各國貿易代表表示：「諸位達成的一攬子協議將改變全球人民的生活。這個結果顯示，世貿組織有能力應對我們這個時代的緊急情況」。

消息人士透露，印度提出的一系列要求似乎一度使談判陷入癱瘓。根據世貿組織規則，所有決定均採共識決，即任何一個成員都可以行使否決權。

伊衛拉稱之為「史無前例」的一攬子計畫包括兩項最引人注目的協議，即漁業協議，以及新冠疫苗智慧財產權（IP）的部分豁免。

世貿組織在限制漁業補貼方面已經談了20多年，這個新談定的多邊貿易協議，遠比第一個旨在減少官僚的協議更具雄心，可望改善長期以來全球過度捕撈等問題。

在豁免部分新冠疫苗智慧財產權以允許開發中國家生產和出口新冠疫苗方面，世貿組織為了彌平各方歧見也協商了將近兩年，現在終於獲得全員通過。

但推動這項議題的組織仍痛批此協議幾乎沒有擴大世貿組織規則中現行的豁免規定，且由於沒有涵蓋治療和診斷而顯得過於狹隘。人民疫苗聯盟（the People's Vaccine Alliance）聯席主席Max Lawson表示，這就是一種只為挽救聲譽而非挽救生命的「技術官僚軟糖」。

此外，世貿組織並通過另一項協議，將維持「暫免電子商務關稅」的措施，此舉對於全球數據自由流動至關重要。