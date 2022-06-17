108新課綱在歷史部分簡化各朝代演變，新竹縣府今天表示，新竹縣國教輔導團彙整新舊課綱差異，建構補充教材架構，將提供各校教學，讓學生能順利銜接高中課程。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，因應108新課綱，國中八年級歷史課綱改變，簡化各朝代政治史演變，如舊課綱內容的夏商周、秦漢、三國、魏晉南北朝、隋唐、宋等朝代的內容大量刪除，改以強調長時段架構的設計，著重社會結構變遷。

縣府表示，新竹縣國教輔導團社會領域團隊，針對新課綱簡化的歷史時代，提供完整課程包，重建歷史時間主軸，建立學生完整史觀，降低因中國史內容大量刪除，所造成的歷史斷裂問題。

新竹縣長楊文科說，感謝國教輔導團社會領域團隊，彙整新舊差異，歷經2年時間完成6份教案，建構出補充教材架構，將提供各校在國中九年級教育會考結束後，進行課程教學。

教育局長楊郡慈表示，希望各校收到補充教材包後能彈性運用，讓學生能順利與高中課程無縫接軌。（編輯：方沛清）1110617