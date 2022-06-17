國民黨台南市長參選人謝龍介(中)今天下午到台灣首廟天壇祈福。(曹婷婷攝)

國民黨市長參選人謝龍介「百廟祈福」活動從天壇出發，沿街也有車隊掃街。(曹婷婷攝)

國民黨台南市長參選人謝龍介今天下午到台灣首廟天壇祈福，以「百廟祈福」宣告選戰開跑。謝龍介說，今天雖是來祭天，但他「以民為天，民就是我們的天」。他說，選戰第一個政見就是老人健保免費，「只要當選，明年開始，長輩不用每月負擔826元健保費。」

謝龍介今天在在國民黨主委林進旺、中西北區議員許至椿、參選人蔡宗豪和高凱旋、安南區參選人童小芸等人陪同下，至天壇參拜。百廟祈福活動首日從天壇起跑，接著前往府城隍廟、祭典武廟、大天后宮和普濟殿，18日、19日將分別走訪新市區及新營區。

謝龍介指出，目前疫情仍在高原期，玉皇大帝在民間信仰位階極高，因此，從這裡開始「起手式」，希望玉皇大帝神威顯赫，讓台灣疫情早日退散，百姓生活盡速恢復正常。他說，台南37區登記有案廟宇近1700家，將盡可能利用祈福過程和民眾溝通、聽取心聲，形成未來政策依據。

他說，所有議員不分黨派，3年來向市長黃偉哲提出建言，希望能落實老人健保補助，因六都中除了台南，其他五都編列老人健保預算占總預算的1.25％到1.88％，台南市只有0.14％，連人家的尾數都不到，因此，他的首要政見將與所有藍軍議員共同提案，就是主張老人健保免費。

謝龍介還說，只要當選，明年開始，長輩不用再每月負擔826元健保費，如果長輩健保費由下一代負責，也將全數獲得同等補助，減輕年輕朋友負擔。