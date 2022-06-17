自從國際奧委會2017年於瑞士洛桑舉行的第6屆奧林匹克高峰會同意將「電子競技」（eSports）視為「體育活動」，不只國際間舉辦正式的電競賽事也愈來愈多，在臺灣許多高中、大學陸續成立電競系或電競專班培育相關人才。為了讓有志投身電競領域的學生，對電子競技能有全方位體驗並多方位的訓練，已經來到第四屆的CCCE城市盃，今年由臺中市主辦，所有賽事都在6/14起開放報名，至6月28日止，歡迎高中職學生及青年朋友報名參加這場熱鬧的賽事。

臺中市教育局指出，「CCCE 城市盃數位科藝電競邀請賽」是由五都包括臺北、新北、桃園、臺中、高雄等市政府共同出資舉辦，今年輪到臺中市擔任主辦城市，由教育部指導，目的是培養學生之跨領域思考、自主學習、創新應用與執行等，參賽成績並得以納入學生學習歷程檔案。

參加電子競技賽事的人數愈來愈踴躍，因應防疫CCCE 城市盃2021及2022年賽事皆採線上進行。（CCCE城市盃提供）

本屆賽事分4個系列主題，囊括9大競賽項目，包含：電子競技系列有「特戰英豪」、「傳說對決」、「Predator League PUBG城市盃」3項獨立競賽；台中市主場特定之模擬運動遊戲「虛擬運動系列」1項「FIFA 22」；數位科藝系列則有賽事實況轉播_傳說對決、快速錄剪播、商品設計（中文組&英文組）、造型設計_Vtuber等4項；以及1項主題活動系列—熱力短影競賽。

本屆主視覺設計以宇宙星鏈作為本屆設計的核心概念，透過宇宙星辰與城市夜光相互揮灑，呈現出現實世界與虛擬數位緊密結合的意象。(主辦單位提供)

本屆賽事除了五都的教育局之外，並特別設置各都「大隊長」之任務編制，期能為各都組建優秀團隊、獲取好成績！各都大隊長為台中市「僑光科技大學」、新北市「醒吾科技大學」、台北市「中國科技大學」、高雄市「正修科技大學」以及桃園市「廖炯州_健行科大教學卓越中心主任」。另外還有臺中市立豐原商業高級中等學校、津禾教育科技有限公司、宏碁股份有限公司、香港商雅虎資訊股份有限公司（Yahoo!奇摩）共同協辦，匯集產官學三方推動臺灣的電競實力。

另外賽事獎勵豐富，除了獲勝者將頒發獎狀外（各系列比賽冠亞軍皆提供獎盃），電子競技系列、數位科藝系列、主題活動系列比賽均提供冠軍隊伍12000元獎金、亞軍隊伍則有8000元；而虛擬運動系列則提供冠軍隊伍5000元獎金、亞軍隊伍則有3000元獎勵，作為賽事獎勵。鼓勵學生為所屬城市爭取至高榮耀，讓自己與團隊在電競產業中實力更上一層樓！有意發展電子競技的學子，請速至名CCCE城市盃官網https://cccedu.org/ 手刀報名。