因應自行車族、飼主需求，台北捷運公司宣布，6月20日起，將增加自行車及大型寵物車搭乘時段，未來除了假日全天開放，平日上午10時至下午4時之外，平日晚間10點後至營運結束也能搭，不過車廂僅限第一節及最後一節，至於開放車站則不變。

過去北捷開放自行車及大型寵物車的時段較為限縮，平日可上捷運的時間為上午10時至下午4時，遭到許多民眾詬病，不過自20日開始，再增加平日22時至營運結束時段。

北捷提醒，進站前須先購買單張80元的攜帶自行車或攜帶寵物車單程票，不限里程，再依服務人員引導經由公務門進出付費區，且旅客攜帶自行車及大型寵物車乘車僅可停放第一節及最後一節車廂，並請多多留意自身及他人安全。

北捷指出，目前除了文湖線及環狀線各車站，以及淡水站、中山站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放自行車乘車外，其他83個車站均開放自行車上捷運。

此外，旅客如將自行車摺疊或拆卸完成並妥善包裝後（包裝後最長邊不得超過165公分，且長、寬、高總和不得超過220公分），即可比照一般行李乘車，不受開放時段及車站限制。

大型寵物車部分，北捷說，目前除了文湖線及環狀線各車站、台北車站、忠孝新生站、忠孝復興站、南京復興站、大安站不開放以外，其他86個車站均開放大型寵物（尺寸長、寬、高總和介於176公分至210公分）。

至於中、小型寵物車（本體尺寸長、寬、高總和175公分以下）於平、假日營運時段進出車站，則比照一般行李辦理，不限時段、車站、閘門進出，不限停放車廂，不須另行購票。