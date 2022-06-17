蔡恩雨10月將在台北舉辦演唱會。（華納音樂提供）

馬來西亞歌手蔡恩雨以YouTube翻唱起家且頻道擁有百萬訂閱，她近日為新單曲〈唯舞唯一〉來台宣傳，今（17日）受訪宣布10月將在台北舉辦「勇氣光圈－蔡恩雨觸電100％」演唱會，許久未辦個人演出的她，興奮之餘同時有點緊張，已開始規劃減重計畫。至於近況，個性直率的蔡恩雨大方分享身旁有不錯的對象觀察中，目前正處於曖昧階段，且她打算在馬來西亞購屋，正在物色要價約400萬左右的透天厝。

相隔多年來台，蔡恩雨坦言感覺既陌生又熟悉：「這幾天感到很充實，也很期待每天行事曆上的行程，印象最深刻的是上了一些電視通告，從原本看電視的人變成電視裡的人，還遇到其他欣賞的藝人，很好玩！」久違與台灣媒體見面，免不了被關心感情近況，曾遭前男友劈腿的蔡恩雨已走出情傷，目前雖仍單身，但與大馬認識10多年的青梅竹馬日前聊天突然來電，感情逐漸萌芽發展中。

前2年大馬疫情嚴竣，許多演出活動紛紛改為線上舉辦或取消，不少藝人因此收入銳減，但蔡恩雨不僅沒受影響，收入還略微增加，她感恩地說：「因為疫情關係大家都待在家裡，突然間我YT點閱、歌曲流量都變多，讓我的收入很穩定。」打算將存下來的錢拿去購屋，近期正在物色要價約400萬台幣左右的透天厝，打算與家人同住。年僅24歲的她頗有理財頭腦，人生大事也有自己一套想法，希望30歲前結婚生小孩，且最少要生2個。