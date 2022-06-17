有意角逐年底台北市長選戰的北市副市長黃珊珊，近日頻遭質疑濫用行政資源。國民黨台北市議員王鴻薇痛批，黃珊珊臉不紅心不跳地繼續的享用行政資源，以副市長兼候選人之姿公私兩便，新北市長侯友宜在選舉年的2月就請辭，如果侯友宜能，黃珊珊為什麼不能？還要占著行政資源多久？

王鴻薇今在臉書表示，黃珊珊自從決定參選台北市長以來，台北市上下爆發多起行政不公，濫用行政資源的情事，但是黃珊珊臉不紅心不跳地繼續的享用行政資源，以副市長兼候選人之姿公私兩便。

王鴻薇舉例，侯友宜也是副市長轉戰市長，侯友宜早在選舉年2018年就請辭副市長，同時宣布參選新北市長，侯友宜沒有扭扭捏捏，沒有憑靠副市長的行政資源在跑行程，分配地方資源拉攏樁腳，「如果侯友宜能，黃珊珊為什麼不能？」

王鴻薇認為，距離今年市長大選只有五個月而已，黃珊珊完全沒有要請辭的意思，繼續以副市長身份拜訪里長提供行政資源，跑市場談如何對市場紓困，更不要說勞動局長陳信瑜還因為直接在跟勞工團體開會中公然為黃珊珊拉票，寫下台北市最醜陋的行政不公案例。

王鴻薇炮轟，柯文哲美其名要讓台北市成為進步城市，但是放任他的接班人黃珊珊一直濫用行政資源，不曉得是哪門子的進步價值？

她指出，更不要說台北市的人口都已經搞到跌到250萬人以下，現在的第三副市長根本是多餘，只不過仰賴著法令的解釋，繼續偷用這個第三副市長的名額而已。