中信金(2891)今股東會，執行副總暨中信銀總經理陳佳文表示，目前正式進入升息循環，對金控「短空長多」；至於防疫保單部分，中信產險防疫保單銷售約40餘萬張，目前一天平均的理賠金額已增至6500萬元，累計總理賠金額已達2億元。中信金已做好對中信產險增資的準備，但因保單已停售，屬一次性事件，對金控營運不會有持續性影響。

中信金今天股東會通過1.25元現金股利案。

陳佳文表示，俄烏戰爭讓通膨加劇，近期美國聯準會升息3碼，我國央行也在昨日調高半碼，是十多年來連二次會議調高政策利率，全球已確定進入升息循環，對金控來說是短空長多。

陳佳文指出，利率上升使資本市場動盪，股票和債券部位都有短期評價損失，但因為處於升息循環中，長期對銀行的淨利差有很大幫助，未來幾年銀行利息收入會有成長，而對壽險來說，以前擔心的負利差問題，升息後會使壽險公司經營輕鬆一點，也是有利於壽險。

此外，在銀行的海外拓點方面，陳佳文表示，中國信託銀行於2017年參股泰國LHFG金融集團，2021年更進一步增持股權至46.6％，成為LHFG金融集團最大股東，泰國是東協重要的金融中心，地理位置具區域樞紐地位，貿易動能持續推升，市場前景可期。