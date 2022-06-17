遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》今(17)日官方正式公開【騎士＆黑妖逆襲】雙近戰代言人－台灣巨砲「陳金鋒」，並預告【騎士＆黑妖逆襲】將於6月22日正式上線，祭出5大改版活動歡慶！官方於6月15日事先釋出預熱活動【雙近戰逆襲改版預熱Push活動】、【伊娃大冒險：伊娃養成網頁活動】、【伊娃大冒險：老戰友回歸號召】，祭出豐富好禮，幫助玩家搶先備戰，敬請把握！

《天堂M》代言人陳金鋒傳說逆襲全場

《天堂M》雙近戰職業技能影片

《天堂M》騎士＆黑妖逆襲6月22日正式上線！搶先公開代言人陳金鋒！

《天堂M》將於6月22日迎接【騎士＆黑妖逆襲】大改版，官方公開雙近戰代言人－台灣巨砲「陳金鋒」，並推出三大預熱活動【雙近戰逆襲改版預熱Push活動】、【伊娃大冒險：伊娃養成網頁活動】、【伊娃大冒險：老戰友回歸號召】，幫助玩家贏在起跑點！

※ 「雙近戰逆襲」改版預熱活動

6月16至6月21日，每日登入遊戲，最多共可領取：「萬能補充寶石(刻印)」*8、「名譽金幣」*6000、「變身製作硬幣」*6000、「魔法娃娃製作硬幣」*6000、「殷海薩的祝福」*6000等豐富獎勵。

《天堂M》雙近戰逆襲改版預熱Push活動

※ 伊娃大冒險：伊娃養成網頁活動

玩家於遊戲內指定地圖，擊殺怪物可變為「伊娃的經驗值」，達指定經驗值「伊娃」將自動升級。伊娃等級影響突發事件派發的道具層級，等級越高、突發事件獲得的機率性獎勵道具越優渥！有機會於活動網頁兌換：「飾品選擇箱(倫提斯,史奈普)(活動)」、「稀有卡片選擇箱(活動)」、「神秘稀有卡選擇箱(活動)」、「英雄製作秘笈(刻印)」等豐富獎勵。

※ 伊娃大冒險：老戰友回歸號召

根據帳號歷程分級「一般」至「傳說」，為拿到更好的獎勵，一起找昔日戰友回歸亞丁大陸吧！邀請碼活動依據本人及老戰友的「伊娃的靈魂」等級，獲得對應獎勵，有機會獲得「受祝福的 對盔甲施法的卷軸(活動)」、「高級祝福粉末」等豐富獎勵。

《天堂M》伊娃大冒險

《天堂M》6月22日5大改版活動祭出、3張GAMA COUPON開放使用！

歡慶雙近戰改版6月22日全面登場，官方祭出5大改版活動，先前已公開的【個人交易系統】及近期即將上線的【地獄系統】，其他改版內容如下，詳細活動內容請依官方網站公告說明為準。

※ Season Pass：3張GAMA COUPON

改版後全面開放使用3張GAMA COUPON：「特殊商城裝備復原」、「特殊變身合成」、「特殊魔法娃娃合成」，尚未取得COUPON的玩家，可於6月29日維護前以天幣購買。

※ 成長護照

改版後兩週內，首次創角「黑暗妖精」或「騎士」，可獲得官方特別贈送的「成長護照」，當角色提升至指定等級，可陸續取得官方加碼贈送的成長資源，幫助玩家輕鬆養成角色，快速體驗更豐富的遊戲內容。

※ 沉默洞穴任務

限時副本，擊敗怪物機率掉落「沉默的水晶(活動)」，可用於兌換「龍之聖水(活動)」、「救護證書(活動)」、「修練之書選擇箱(活動)」與「高級祝福粉末」等豐富獎勵。

※ 黑暗的修練地監上市活動

本次更新「黑暗的修練地監」，該地區到夜間時，出現BOSS強度比白天更強大。每天擊殺100隻怪物，可獲得「殷海薩的祝福」*100、「黑暗的憑證」*1，「黑暗的憑證」累積指定數量可登錄為收藏品，並獲得收藏品效果。

※ 「雙近戰逆襲」預熱實況觀看同上獎勵

6月14日舉辦的「雙近戰逆襲」預熱實況活動，觀看熱烈，觀看獎勵將於改版日發放：「技能卡抽卡包箱(期間)」*3、「神秘的魔法娃娃抽卡包(期間)」*3、「神秘的變身抽卡包(期間)」*3、「純白萬能藥箱(隨機)」*3、「祝福賦予卷軸(活動)」*21、「豐富的獎勵箱(活動)」*4…等共14種虛寶。