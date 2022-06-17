邵博士曾與陳時中喝酒？ 指揮中心回應了

大鑫資訊公司今年5月取得富樂快篩的專案輸入核准，但因涉混充中國大陸製造的產品，遭食藥署要求回收、廢止核准。有媒體人爆料此案背後為「邵博士顧問公司」負責操盤，另有媒體翻出指揮官陳時中喝酒照，懷疑邵博士就在現場；今(17)日記者獨家取得「邵博士」邵明遠的回應，他強調自己完全不認識指揮官陳時中及食藥署長吳秀梅，並稱曝光的照片根本不是同一個時間點。

記者今日獨家取得邵明遠的回應，他表示，有一張自己頒獎的照片，參加的是牙科器材同業交流與公益協會的會員大會，因為自己是他們的顧問，所以當時才頒感謝狀給他，就只是這樣，而陳時中根本也沒有來，「在印象中，根本沒有親眼看過陳時中」。

至於陳時中唱歌的照片，邵明遠強調，自己根本不在現場，所以也就不知道那裏是哪裡，而另一張陳時中坐在桌邊喝紅酒的照片，自己沒去怎麼會知道那裏是哪裡，「我又不是陳時中的粉絲，我怎麼會知道他去哪裡」。

他說，怎麼可以把照片放在一起，然後就說我們同在現場、跟陳時中認識，「況且自己跟陳時中根本也沒有同框啊」，這樣就可以說跟陳時中還有吳秀梅有勾結，真的是莫須有又奇怪。

邵明遠直言，只希望這件事情能趕快落幕，想要過平靜的生活，並且希望爆料的人要查證，他從哪個地方看到自己跟陳時中還有吳秀梅，自己根本不認識他們，「這是政治的問題，我一點都不想碰」。