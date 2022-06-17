澎湃新聞17日報導，大陸財政部前部長、全國政協外事委員會主任樓繼偉表示，從2020年疫情暴發以來，中國與美歐主要國家應對方式不同，經濟運行出現周期性錯位。當前中國經濟的主要矛盾不是通貨膨脹，而是三重壓力（即供給衝擊、需求不足，預期轉弱）。目前經濟增長轉弱的趨勢開始扭轉，下一步需要總結疫情防控經驗教訓，進一步優化應對政策，更有力地推出改革開放舉措，從根本上緩解三重壓力。

報導稱，樓繼偉是16日在「2022鳳凰財經夏季雲峰會」發表以上觀點。他表示，從2020年疫情暴發以來，中國採取動態清零的辦法，有效控制住疫情，並採取了適度寬鬆的財政貨幣政策，重點是保住企業和個體經營者，「因為保住了他們，就保住了就業，就保住了居民收入。」財政政策工具主要是減稅降費，當年的規模超過了2.5兆元。貨幣政策是央行低力度擴表，主要是適度降息，並同財稅工具相配合，引導金融機構加強對企業，特別是對小微企業進行貸款。從下半年起，經濟還全面復甦，中國成為唯一經濟正增長的大型經濟體。

2021年繼續維持這一勢頭，在第二季度末出現了偏差，一些政策不符合實際。如為了實現雙碳目標，嚴格限制火力發電，造成電力短缺，出現拉閘限電，這個負效應非常大。同時期西方主要國家經濟開始復甦，大宗商品價格急劇大幅度上漲，但全球供應鏈仍舊斷裂，內外不利因素相結合，造成「三重壓力」。2021年底中央經濟工作會議嚴肅地糾正偏差。

2022年，中國經濟保持了良好的開局，但3月份Omicron變異株破防，這種變異株傳染性極強，傳播隱匿，感染者多為輕症，動態清零的防控辦法受到了挑戰。

樓繼偉表示，在當前的疫情防控中出現了「類公地悲劇」現象。公地悲劇的解決方法之一是對公共資源的使用加強管制，「類公地悲劇」，也可以採取相類似的辦法。

市場預期轉弱，如何扭轉民間投資不能投、不願投、不敢投的問題。樓繼偉表示，預期轉弱的問題，核心是如何平衡好疫情防控和經濟增長的關係，政府部門也在探索，民間也在觀察，總之大家認為目前的方法還不到位。這個問題現在不解決，大家都不願意投資，當然還有其他很多因素，目前而言這是最主要的。

在經濟下行期，財政和貨幣政策如何發力。樓繼偉認為，控制通貨膨脹時，貨幣政策作用比較大。在拉動經濟增長時，更多需要財政和貨幣政策合力，特別是財政政策來推動。

另外，對個人所得稅減免，是否可以促進消費。他說，「至於減個人所得稅，我認為作用不大。我們國家的個人所得稅實際徵收覆蓋面很小，需要報稅人是參加正常工作的人，農民那邊都不用報稅。最需要幫助的是那些月收入人民幣5000元以下的，目前比較有效是對這部分特別困難的群體給予現金支持，支持他們消費。」

「在中央財政政策的支持下，有一些地方開發了消費券等辦法，這個辦法是可以的。特別是這次階段性疫情的突發，主要在沿海發達地區，也存在一定財政實力。他們發放這些消費券有刺激作用，推動經濟恢復的作用是比較大。」樓繼偉說。