許多雙薪家庭的父母會將孩子交給台語流利的阿公、阿嬤照顧，耳濡目染之下孩子也會說幾句台語，一名女網友分享，朋友孩子是被阿嬤帶大的，因此生字簿「花」的注音自然寫成台語念法「ㄏㄨㄟ」，讓6千多名網友笑翻直呼，「沒毛病」、「看很久不懂，但出來就明白了」。

一名女網友15日在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出朋友孩子的生字簿，只見生字欄位寫上了「花」，然而注音欄位並非寫著「ㄏㄨㄚ」，而是「ㄏㄨㄟ」，也就是台語的念法，讓她不禁笑喊，「原來是阿嬤帶大的」。

照片曝光後，吸引6千多名網友按讚，紛紛笑稱，「正確答案100分」、「確實沒毛病，幾蕊ㄏㄨㄟ（一朵花）」、「代表阿嬤很用心在帶小孩」、「好可愛」、「看很久不懂，但念出來就明白了」、「跟著念會笑出來耶」、「我女兒常常這樣，我看這次期末考應該倒了」。

還有網友表示，「阿嬤如果是客家人，那就是『ㄈㄚ』」、「我阿嬤是說『ㄈㄚ』」。實際查詢教育部臺灣閩南語常用詞辭典，花的台語其實有2種發音，分別是「hue」（花朵）以及「hua」（花蓮）；教育部臺灣客家語常用詞辭典則指出，花的客語依不同腔調有不同念法，如「faˊ」、「faˋ」、「fa+」、「faˇ」等。