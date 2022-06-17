台東COVID-19確診案分布各鄉鎮市累計。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東機構群聚事件報告。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東校園疫情資訊。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東確診者分流收治情形。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣17日新增571名確診者，再添3例死亡個案，縣內累計確診人數共25781人，台東縣衛生局表示，雖然各鄉鎮確診數每天都有增加，但今天已有下降趨勢。

台東縣衛生局長黃明恩表示，506名民眾戶籍或居住地分在台東、65名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案25781人、居隔者2106人。有關Covid-19確診者分流收治情況，截至16日下午16點為止，住院收治人數為66人、加強版集中檢疫所為47人、居家照護現管人數有4201人。台東校園今日則新增確診72生、21師，累計4202學生、636師。

台東3例確診死亡個案，第1例為53歲男性，已接種3劑疫苗、有腦部手術、癲癇病史、長期臥床等情況。第2例77歲男性、已接種2劑疫苗、有胃癌病史。第3例為51歲男性、已接種3劑疫苗、有糖尿病、腎臟病病史。

台東今日1兒少安置機構監測期滿結案，統計全縣尚有8養護、6監所、1身障、1兒少群聚事件監控中，共新增37例確診個案。養護機構部分，新增16住民確診；監所部分新增新增18收容人；身障機構新增3員工確診；兒少機構今日無新增。衛生局將持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

台東縣長饒慶鈴說，雖然近日台東確診病例數有稍微下降趨勢，但若未確實配戴口罩，稍不留意還是有染疫的可能，請鄉親盡快完整接種疫苗、戴好口罩，並減少不必要的聚餐及聚會，做好防疫保護自己與家人，面對病毒需要大家配合，不用過於緊張恐懼，若染疫或與確診者密切接觸，也請遵守防疫指引，早日戰勝病毒，一起守護台東。

衛生局說明，縣內各地區衛生所針對快篩陽性民眾可提供假日遠距視訊判讀，掛號時間為上午9點至11點、下午1點到3點；離島地區則是上午9點至晚上9點。其中，綠島及蘭嶼兩離島18、19日兩天均提供服務，另6／18(六)全天服務有成功、長濱、東河、海端、卑南、太麻里、達仁等衛生所。6／19(日)全天服務則有東河、池上、關山、延平、台東、金峰、大武等衛生所。