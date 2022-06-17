嘉義市17日宣布國中小及公立幼兒園繼續實體上課至6月20日，市府表示，13日起恢復實體上課後學生到校率高，約7.5至8％請防疫假，為兼顧孩子學習效果及家長要上班，維持實體上課，高中職由各校視疫情決定是否實體上課。

5、6月起中南部疫情嚴峻，學校一度停課改線上教學，但13日起嘉義市高中職以下學校恢復實體上課，是雲嘉嘉南高唯一實體上課的縣市，經過這一周實體上課後，市長黃敏惠17日再宣布國中小公幼繼續維持實體上課，臉書上網友留言反應不一。

黃敏惠表示，防疫及維持義務教育品質是政府的責任，校方會落實防疫措施，家長若擔憂孩子到校上課有染疫風險，實體課程期間孩子仍可請防疫假，學校採線上等多元方式教學，不影響出勤紀錄及成績。

黃敏惠表示，接下來是國中小期末定期評量周，學校會採彈性多元評量方式，因防疫暫停實體課的班級、請防疫假的學生，可以補考、彈性多元評量方式辦理，期末考後是否到校，由各校彈性決定，為因應家長需求，若用遠距教學，同時要提供到校照顧。

市府表示，高中職是否實體上課，由各校防疫長視疫情決定。嘉義高商表示，學生已打完第3劑疫苗，雖有零星學生染疫請防疫假，但仍會維持實體上課。

嘉義高中表示，13日恢復實體上課後約有1、200名學生請防疫假，學校提供「混成教學」，即線上與實體併進上課，考量師生多半認同實體上課更有效益，繼續維持實體上課。

嘉義女中表示，13日恢復實體上課後陸續有零星學生染疫、居隔，有部分班級因防疫而停課3天，就採用「混成教學」，師生多認為實體上課效果好，繼續維持實體上課。