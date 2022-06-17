大學繁星推薦與申請入學全部放榜，僑泰高中竟出現同個班級有3對雙胞胎，全上國立大學的難得一見紀錄。校長温順德今天表示，僑泰高中部每年都有雙胞胎學生，但同班有3對，而且在申請入學全上前段國立大學，卻是從來沒見過，感謝老師用心教導、祝福畢業生持續精進。

僑泰高中就讀高三1班的姜昱任、姜昱安；賴璁毅、賴璁儀；洪千龢、洪千驊等3對雙胞胎，今年在申請入學全部錄取前段國立大學，寫下校史新頁。

姜昱任、姜昱安都是從僑泰國中部直升高中部，哥哥姜昱任錄取清大資訊工程系、弟弟姜昱安錄取台師大電機工程系，兩兄弟從就讀國中起一路以來都在同班，大學即將分道揚鑣，他們都表示：「一定很不習慣」，彼此祝福未來各有更好的發展。

雙胞胎哥哥賴璁毅錄取清大竹師教育學院學士班、弟弟賴璁儀錄取中正經濟系，因兩人都希望朝警界或法律領域發展，一同報考警察大學也都通過初試，目前已參加完複試，期待6月底放榜時能雙雙錄取。

原本就讀私中的雙胞胎洪千龢、洪千驊，在高一下學期時轉至僑泰就讀，姊姊洪千龢錄取成大土木工程系、妹妹洪千驊錄取成大交通管理系，基於興趣考量，姊姊改選高雄建築系、妹妹選擇高醫運動醫學系，她們很高興地表示，兩校都在高雄，要見面也很方便。