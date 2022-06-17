P. LEAGUE+ 在17日舉辦總冠軍賽媒體日同時，公佈2021-22年賽季總冠軍賽主視覺及影片。PLG宇宙邁入本季最終旅程，視覺由8-bit像素風格全面演化為2D數位電玩風，在高聳矗立的冠軍金盃下，史詩級的戰役全面展開，各路豪傑群雄爭霸，而高舉榮耀的王者終將只有一位，這趟神秘未知的歷程從按下開始鍵後，2. 0最終章即將正式啟動。

總冠軍賽特別強調金色的榮耀感、冠軍盃、還有貫徹遊戲的路線，希望球迷朋友可以一起來支持心愛的球隊拿下總冠軍！