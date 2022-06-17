屏東縣17日新增2659例本土確診個案，屏縣衛生局表示，由於縣內疫情升溫緩慢，以致高原期拖得比較長，下降同樣也會緩步降溫，目前仍處高原期，預估6月下旬起將逐步緩降。

有議員在議會質疑，屏東兒童COVID-19專責ICU中重症病床僅1床，擔心醫療量能不足，衛生局表示，兒童重症專責病床依中央規範，高屏澎縣市為同一醫療區域，總共有17床，屏東有1床。

疫情期間依中央轉診機制，如遇兒童重症需跨區轉診調度，即由衛福部高屏區緊急醫療應變中心協助啟動跨區調度。同時，縣府也協調高雄市各醫學中心協助重症病患跨區轉診，包括高雄長庚醫院、義大醫院、高雄榮民總醫院及高雄醫學大學附設中和醫院等，以保護兒童生命健康。

屏東縣6-11歲校園莫德納第二劑仍持續施打，前2天共已施打87間國小，實際施打3369人，施打率達69.9％，衛生局表示，若因故未能在校園施打疫苗學生，家長也可帶到合約院所施打，另於27日至30日暑假開始前，也將完成兒童BNT第二劑校園疫苗施打作業，以提升學童群體免疫力。

另提醒曾感染過新冠肺炎者，並非完全免疫，仍需接種疫苗以獲得完整保護力，但建議自確診日至少3個月後再考量是否施打疫苗。

此外，縣府決定高中以下各級學校維持實體教學，但也尊重家長選擇，孩子可以請防疫假，在家學習，不影響出缺勤及評量成績。而在防疫前提下，只要班上一人確診，該班即暫停實體課程，因3天後該班即復課，故將不公布校名，但每日教育處仍會持續公告暫停實體課程的校數、班數與所佔全體比率。