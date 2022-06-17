李亮瑾2019年和張峰奇結婚後，去年生下一子，日前又證實懷上2胎，將迎來一家四口幸福生活，不過她成長的過程，卻是波折不斷，近日她在《震震有詞》談及過往，17歲時父親車禍過世，肇事者為躲避賠償選擇脫產，不僅沒拿到賠償金，家裡也頓失經濟支柱，她只好擔起重任，考上大學後半工半讀。

而讀戲劇系的她，本來很高興能接到一些臨演工作，還有機會進演藝圈，為了省交通費，在速食店過夜等班，但母親卻不太開心，反而說「妳不要讓李家祖先顏面無光」，原來媽媽怕她遭遇潛規則，她也透露自己真的差點失身過。

李亮瑾曾遇潛規則，讓她留陰影。(圖／取自震震有詞YouTube)

她曾兼職外拍模特兒，某次拍攝結束後，被主辦單位的大哥邀去KTV玩樂，結果對方竟伸出鹹豬手，摸進她的裙子裡，李亮瑾當下非常驚慌不斷拒絕，「我腦子一片空白，沒有遇到過這種事情」。

就在對方差點要把她的底褲脫下來時，剛好KTV的服務生進來送啤酒，李亮瑾趕緊脫身，但卻惹怒大哥，出言警告「妳現在走出去，妳就不要再回來，我會斷了妳的演藝之路」。

這段經歷她一直埋藏在心裡不敢讓媽媽知道，而她也哽咽坦言，之後她不敢看也不敢演有類似內容的作品，如果看到就會發抖、一直哭，晚上還會做惡夢，陰影仍埋藏心中，令人看了都很心疼。