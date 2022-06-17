苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚參加SCRATCH程式設計競賽的學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚參加SCRATCH程式設計競賽的學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚參加SCRATCH程式設計競賽的學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚參加SCRATCH程式設計競賽的學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚參加SCRATCH程式設計競賽的學生。（謝明俊攝）

苗栗縣政府教育處全力推動國中小學生學習應用SCRATCH程式設計，除了月前舉辦全縣國中小學SCRATCH設計競賽，並選拔出代表隊赴外縣市參賽，榮獲全國貓咪盃SCRATCH競賽，共有6個中小學12名學生獲獎，總獲獎數居全國第3名，客庄國小參加慈濟「xPaGamO」環保防災勇士PK賽，榮獲全國5年級組第2名，苗栗縣徐耀昌17日頒獎鼓勵小朋友們再接再勵，繼續在AI領域中發光發熱。

目前國內各級學校對於SCRATCH程式學習應用，日愈重視，已成進入AI人工智慧領域最重要的啟蒙課程，因此，苗栗縣長徐耀昌特別重視SCRATCH程式推廣學習，指示教育處在全縣各國中小推廣SCRATCH程式學習課程，並且在月前，在後龍國教團舉辦全縣國中小學SCRATCH程式設計競賽，獲勝的學校及學生都代表苗栗縣參加全國賽事。

日前首先登場的全國貓咪盃SCRATCH競賽暨機器學習AI程式設計示範賽，因疫情影響，採取線上同步競賽方式，由參賽的22縣市自行規畫競賽場地，最後苗栗縣代表隊共有6隊12名學生獲獎。另外，慈濟基金會舉辦慈濟「xPaGamO」環保防災勇士PK賽，由客庄國小參加，榮獲全國5年級組第2名，成績非常亮眼。

這次的貓咪盃除了「SCRATCH組」外，更首次加入「AI組示範賽」參賽選手需在競賽時間3小時內完成寫程式、收集及訓練AI自走車模型，並在線上挑戰賽時爭取最快時間抵達迷宮地圖終點，苗栗縣共推出28名選手與全國22縣市260隊520名高手同場較勁，經過激烈競爭，客庄國小獲得國小動畫組第3名及佳作，竹南國小獲得國小AI組第2名，新南國小及海口國小也獲國小AI組佳作，文林國中則得國中AI組佳作。