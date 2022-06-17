不認「排第5」！宣告募百萬元打藍營假民調 張亞中：不接受被玩弄

國民黨高雄市長人選懸而未決，但日前國民黨流出一份高雄市長人選的民調，孫文學校總校長張亞中在該民調中僅排名第五，張亞中17日委由其辦公室主任何啟聖到中央黨部調取民調資料，但並未取得，張亞中質疑根本是假民調，他宣布自己將募款100萬元成立打鬼基金，希望大家勇於檢舉製造或流出假民調的人，並要求黨中央不要再將他列入指定式滾動民調的名單中。

張亞中指出，由於自己被列入民調當中，且該份民調已經公布，他認為自己有權利得知民調來源及樣本數等相關資料，因此他委託何啟聖到中央黨部調取民調資料，但很可惜最終並沒有成功取得，且黨中央也沒有明確說明到底有沒有這份民調，這也使他懷疑該民調的正確性。

張亞中表示，何啟聖將會於22日中常會時再度向黨中央要求提供民調的相關資料，或由黨主席、黨秘書長等人說明整個事件的來龍去脈，並且要有人對此事負責，他相當不解，為何要用假民調混淆視聽，他要求國民黨一定要查清楚，並揪出製作假民調的人。

張亞中向黨中央喊話，要求未來若還有所謂的指定式滾動民調出現，請不要再將他的名字列入名單當中，他不接受自己被這樣玩弄，另外，他先前參選黨主席時，曾提到成立打鬼基金，讓民眾勇於檢舉貪污腐敗甚至違法的案件，他將循相關策略向社會募款100萬元，希望以檢舉獎金的方式揪出製作假民調的人。