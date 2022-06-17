台南今天新增5465例，比昨天少近700例也是連續3天往下降，市長黃偉哲說，根據中央流行病學專家研判，中南部疫情下周可望趨緩，但仍要提醒，下一階段襲擊台灣的BA.4、BA.5的病毒感染力更強，須有防疫意識準備，千萬不能大意，也呼籲家長盡速安排兒童施打第2劑。

台南市今年累計確診數突破20萬人。黃偉哲說，雖然確診人數稍微下降，但疫情起起伏伏，不能只看1、2天，市府也會持續密切觀察疫情發展。他說，疫情降低不是天上掉下來的，要靠民眾防疫作為，提醒民眾仍應減少不必要群聚、不要串門子，落實各項防疫作為。

由於兒童第2劑5-11歲規定間隔4周就能施打，他也請家長趕快帶小朋友施打第2劑，建立完整保護力。黃偉哲也提到，12-17歲追加劑目前覆蓋率已42％，顯示學生有相當高的防疫意識，另外，BNT兒童疫苗6月22日開始施打，現在也可以預約了。

衛生局提醒，5-11歲兒童第2劑疫苗即日起可透過「台南打疫苗」預約，孩子第1劑、第2劑需間隔至少4周至8周以上，且不能混打不同廠牌。衛生局提醒，明、後天加開6至11歲兒童莫德納疫苗第2劑接種站，家長可至台南打疫苗系統預約，包括新營區新興醫院、市立圖書館永康新總館、麻豆區衛生所、北區許石音樂圖書館。