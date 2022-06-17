近日台鐵勞資已啟動公司化16項子法協商準備作業，台鐵工會昨（16）日並發文給台鐵要求公司化後之後所有員工調薪50％，若無法達成協議，將送勞資爭議。工會成員並表示，若送勞資爭議將由勞動局仲裁，工會不排除最後發起罷工投票。

台鐵工會昨日發文給台鐵局，指出因應台鐵公司化，為能留住人才和提升員工士氣，工會要求台鐵局所有員工調薪提高50％，請台鐵局與工會協調，若無法達成協議，工會將逕送勞資爭議處理。

工會指出，根據台鐵局統計，新進人員在1年內離職比例在2013年超過2成，這幾年更達到3成左右，薪資待遇低是留不住人才主因，人力結構嚴重M型化，技術傳承出現斷層，已嚴重影響行車安全。

工會說，台鐵局薪資相較其他國營企業譬如中油、台電和郵政公司，光底薪就少了萬元以上，員工須靠加班費和各類津貼才有相對較高的收入，賺的是「血汗錢」，薪資結構完全不合理，新進人員無法承受須長期加班才能勉強維持家庭生計，還要犧牲健康與家庭時間，所以都轉考其他國營企業或高普考，留不住人才。因此工會依照目前物價變動水準，工會要求加薪5成，作為留住人才根本之道，使台鐵能夠永續經營。

另台鐵工會秘書吳長智對媒體表示，若無法達成協議，工會將送勞資爭議，屆時將由勞動局仲裁，工會不排除未來可發起罷工投票。「若超過5成同意罷工，就可以選擇一段期間罷工，就不是只是單一國定假日不出勤和依法休假而已。」

2003年9月11日中秋節，台鐵工會會員大會曾辦過「罷工投票」，表決是否於隔年（2004）春節展開罷工，投票結果順利取得罷工權。當年12月民進黨政府底下行政院和交通部同意台鐵工會五大訴求，並全面暫緩原有的「公司化、民營化」期程，台鐵工會遂取消原訂的春節7天罷工計畫。

台鐵局表示，有關台鐵工會建議調整薪資一節，台鐵局將於接到公文後，向工會了解其訴求。台鐵對公司化後因應轉型、改革留才、及對主管人員的激勵均十分重視，將持續與工會協商，研議最佳的制度及做法。