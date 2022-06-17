櫃買中心表示，創為精密材料公司（6899）在今（17）日送件申請初次登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，創為公司成立於2000年5月間，董事長兼總經理為趙書華，主要經營業務是觸控面板之製造及銷售、控制器及驅動程式之銷售等，送件時資本額為3億8,560萬元，產業別是電子工業。

創為公司2021年業績，營收12億9,744萬元，稅前盈餘2億6,932萬元，稅後盈餘1億8,912萬元，每股盈餘6.07元。