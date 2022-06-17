烹調料理中的熟成手法能帶出不同的肉品口感，是許多老饕特別喜歡的方式，台北君悅酒店執行副總廚洪飛立攜手寶艾西餐廳副主廚黃承明限時推出「熟成脂香法式饗宴」，首度引進德國進口專業熟成冰箱，雙廚力獻純熟乾式熟成技術，集結美國Prime帶骨肋眼牛、寶島胭脂鴨胸、客家竹地雞胸等頂級肉品，掌握1.5度低溫及82%濕度提升肉質韌度豐味，首波主打7天及21天的肉品選擇，將長時間薰陶昇華的誘人肉香熱遞上桌。

極致乾式熟成推薦料理的「21天乾式熟成 濕式熟成迷迭香美國肋眼牛排8盎司」，嚴選Prime等級Swift 美國帶骨肋眼牛排其富含豐厚油脂及骨邊肉特點，經21天熟成、風乾水分賦予牛排風味至臻的秘訣。主廚透過超級烤箱以700度高溫爐烤至表層焦脆，推薦3分熟度更能凸顯厚實肉質中帶有濃郁堅果香氣，對比軟嫩多汁的濕式迷迭香肋眼牛排，佐以名廚客座留下的特製配方芥末醬、低溫油泡蒜泥豐富味覺層次，讓嗜肉饕客體驗雙重熟成美味。單點3200元，套餐4490元。

「21天熟成 普羅旺斯香料奶油美國沙朗7盎司」有主廚獨家調製普羅旺斯香料奶油，以奧勒岡、紅椒粉、孜然等香料與奶油融合，豪邁置於炙烤的熟成美國沙朗牛排上方，遇熱奶油如熔岩般洩流，全然吸附肉汁精華，肉感紮實、香氣十足。單點2500元；套餐3790元。

低溫熟製台灣胭脂鴨胸、炙燒無花果、柑橘風味山羊乳酪。（台北君悅酒店提供）

「低溫熟製台灣胭脂鴨胸、炙燒無花果、柑橘風味山羊乳酪」用彰化養殖胭脂鴨為主角，先以65度低溫舒肥使肉質軟嫩，再以7日熟成天數，賦予鴨肉帶有釀造穀物的特有香氣，搭配清甜適口的炙燒無花果及由綠檸檬皮、香橙皮及柳橙汁費工醃漬調味的紐西蘭山羊乳酪。餐點上桌還有吸睛的桌邊服務，由專人於鴨胸澆上蘋果白蘭地火燒加味，炙熱焰火猶如芭蕾舞者輕躍餐盤，縈繞白蘭地香甜的曼妙餘韻。單點2300元；套餐3590元。

台灣竹地雞胸、馬告風味黑蒜魚子醬、爐烤百合。（台北君悅酒店提供）

「台灣竹地雞胸、馬告風味黑蒜魚子醬、爐烤百合」靈感汲自國人熟悉的台味家常料理「蒜頭雞」，主廚選用皮脂均勻、肉質緊緻的客家地區養殖雞種-竹地雞入饌，經7日熟成後再以秘製芥末醬醃製，高溫烘烤後淋上濃縮法式雞汁加乘肉味。此外，主廚匠心獨運的運用分子料理手法，融揉雲林黑蒜與野味馬告，費工滴入冰油使其凝結如魚子醬的黑珍珠外觀，加入金箔綴飾於頂，呈現樸實卻蘊藏工藝巧思的迷人饗味。單點2300元，套餐3590元。

「熟成脂香法式饗宴」即日起至7月17日於台北君悅寶艾西餐廳限時推出，單點每道2300元起，套餐3590元起，6月底前線上訂位可享85折優惠。