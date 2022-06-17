考量兒童疫苗施打率已達9成，屏東縣政府宣布下周高中以下各級學校維持實體教學，但消息一出引來不少反彈聲浪，屏東縣議員17日也在議會殿堂替家長請命，縣議員蔣月惠更舉布條表達訴求，認為南部疫情仍舊嚴峻，盼能改成線上教學至暑假。
屏東縣議員許馨勻認為，屏東小兒急重症醫療量能不足，常須靠高雄大醫院協助，且這周重啟實體課程，就常發生學生到校後，家長隨即收到班上有同學確診需要停課消息，又馬上接孩子回家，不僅疲於奔命，也讓教學現場非常混亂。
她更提出數據表示，這周上課日接連幾天，便有83校、124班停課，接著是131校、339班，191校、352班，屏縣府教育處後來索性不公布，僅提供新增停班數據，這也讓家長質疑資訊不對等，難以就現況評估，因此認為，實體課要隨時滾動檢討，該停就要停。
蔣月惠更直接在議會門口舉白布條表達訴求，她認為，屏東每日皆有2、3000人確診，鄰近南部縣市都宣布停止實體上課到暑假，且僅剩不到10天就要放長假，考量學生健康及染疫風險，屏東縣也應維持線上教學。
對此，屏東縣長潘孟安解釋，縣內5至17歲第一劑疫苗施打率已達9成，至於6至11歲莫德納疫苗第二劑校園施打作業17日皆全數完成，緊接著5至11歲輝瑞兒童疫苗校園施打會在27日至30日進行。
潘孟安坦言，每次的決定都很困難，但在考量疫情長期衝擊民生經濟，許多家長無法兼顧孩子課業與工作，且擔心遠距學習成效，因此決定維持實體教學，但有疑慮家長可為孩子請假採視訊上課，不影響出勤紀錄及成績。
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