6月21日就是二十四節氣之一的「夏至」，當天太陽正好直射北回歸線，因此也是白天最長的一天，過了夏至後，白晝漸短黑夜漸長，有些人的運勢甚至會開始轉好。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，夏至過後，財運即將爆棚的4個生肖，並提醒屬狗者要多做好事，而屬馬者與人相處時，務必要真誠相待。

第四名、生肖虎

生肖虎的邏輯能力強，而且善於分析，還是和平的協調者，到了夏至後，他們會出現開拓新局面的想法，同時還有創新的精神，而且平時他們工作努力又上進，因此會遇到貴人相助及提攜，天助也自助，所以生肖虎的事業及財運都雙雙提升，其中還有偏財運。

第三名、生肖狗

生肖狗從夏至開始，他們的偏財運就越來越好，而且還會有意想不到的好事發生，例如去餐廳用餐時，正好遇到店內舉辦的活動，因而得到不錯的獎項、折扣，或是隨手買刮刮樂、兌統一發票容易中獎，不過若想留住好運，平時要多做善事、累積福報，好運便能伴他們更久。

第二名、生肖馬

生肖馬一到夏至後，他們的偏財運也會跟著旺，獲貴人相助而有額外財富，從事業務類工作的人，業績不好時先不要氣餒，期間可能會出現雪中送炭的客人，介紹能幫助業績提升的朋友，由於職場人緣很重要，能夠提升偏財運，建議他們與人相處時務必真誠。

第一名、生肖豬

生肖豬夏至後，職場上的成績會越來越穩定，在財運方面，雖然消費力並不低，但他們偶爾還是會儲蓄，近日會發現先前省下來的小錢，累積成一筆不小的數字，讓他們心裡感到踏實，甚至因此注意自己花錢的方法，更願意節省花費。