安業國小校長陳宏吉(左)為李良吉申請捐資教育事業銀質獎牌感，由李良吉兒子李清吟代領。(台南市麻豆區安業國小提供／劉秀芬台南傳真)

現年91歲的退休校長李良吉，出生於台南麻豆安業里、畢業於安業國小，去年底捐款200萬元給母校當獎學金，校方成立「李良吉校長成績優異獎學金」基金，今年6月首次頒獎給成績優異同學，校長陳宏吉也頒發捐資教育事業銀質獎牌感謝狀，由李良吉兒子李清吟代領。

陳宏吉表示，之前籌辦2020年安業國小創校百年校慶活動時，校友推薦要找老校長李良吉回母校同樂，陳宏吉特別上北上拜訪已定居台北多年的李良吉，兩人相談甚歡，李良吉也給了陳宏吉很多辦學經驗及建議。

李良吉師範學院畢業後，曾擔任多所國小教師、教導主任，以及北勢、安業、麻豆國小校長，直到1995年退休，擔任教職40餘年，曾獲全國特優教師、師鐸獎、全國特優校長、全國十大環保績優學校獎，榮獲4次總統召見，因此也被選為安業國小第1屆傑出校友，並回校一起參加百年校慶。

「為了有機會可以回來母校走走，看看學弟妹們。」李良吉長年居住在台北，去年底向學校提議，要捐款成立獎學金。陳宏吉說，李良吉很有理財觀念，子女也都工作事業有成，提議要捐獎學金後，就親自帶著他到銀行辦理相關手續。

安業國小日前頒發李良吉校長成績優異獎學金，給6年來學業總成績排名前3名的學生，第1名吳侑恩可獲得1萬元、第2名王宇辰可獲得6000元、第3名李碩儒可獲得2000元。吳侑恩說，非常感謝李良吉爺爺提供的獎學金，可以減輕家中的經濟壓力，未來也要向李良吉爺爺學習，做公益回饋社會。

李良吉的家人因擔心他年事已高，唯恐他舟車勞頓，頒獎活動由他的次子李清吟先生代為領獎。李清吟目前擔任東南科技大學校長，他說，父親對安業國小很有感情，同時也為了表達對母校的支持，決定捐款設立獎學金，獎勵認真讀書的孩子，希望安業國小繼續培育優質的人才。