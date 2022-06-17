新北市全國大南瓜比賽今日在淡水區農會中洲子倉庫登場，雖然去年因疫情取消，今日仍吸引24組農友參賽，本屆冠軍由桃園市觀音區農友陳榮富奪下，他的大南瓜重量達691.66台斤，雖然並未突破亞洲936台斤紀錄，但南瓜也需要3人才能環抱圍起，份量相當足夠。陳榮富表示，今年氣候不佳，多數大南瓜重量縮水20至30％，希望明年一拼全國紀錄。

淡水區農會指出，全國大南瓜比賽已經舉辦多年，現今是全台最具有指標性的南瓜競賽之一，比賽項目除了有「全國重量組」，還有激發想像力的創意組、選美的品質組，以及外觀、口感及甜度兼具的食用南瓜品質組，每組競爭都相當激烈。

第二度參賽的陳榮富表示，他為了鼓勵老農下田栽種，才投入大南瓜培育，他先前曾在桃園觀音區公所舉辦的大南瓜比賽奪下4次冠軍，2019年參加全國比賽時以617台斤奪得第7名，不過今年南瓜栽種狀況並不佳，雨水太多，導致南瓜根部受害嚴重。

「奪冠關鍵在於溫室大小！」陳榮富說，他的溫室寬度達8米，比一般溫室多出3米左右，因此能給南瓜很大的生長空間，雖然今年首度奪得冠軍，但他希望明年能打破全台紀錄，使平均重量多出150至250台斤。

另外，曾獲6屆冠軍的農友林建訓今年意外失利，以609台斤獲得第二名。林建訓表示，大南瓜原本成長狀況不錯，可惜後期雨下太多，導致果肉未發育完全，不過他不會氣餒，比賽初衷本來就是為了鼓勵更多農友參與，他明年會繼續參加，也會將栽種技術分享給其他農友。

農業局李玟表示，本屆冠軍大南瓜將於18日至24日在於淡水漁人碼頭福容飯店展示，其餘各組獲獎南瓜也將在淡水區市民聯合服務中心、淡海輕軌紅樹林站展示，而淡水區農會也與在地業者合作，推出多款創意料理，希望藉由農產推動，帶動淡水觀光發展。