美國啟動激進的升息循環，引爆加密貨幣市場賣壓沉重，指標性的比特幣跌至2萬美元，其他加密貨幣無一倖免。創辦人馬斯克（Elon Musk）多次宣揚狗狗幣（Dogecoin）等加密貨幣的前景，隨著加密貨幣一夕崩盤，即有狗狗幣投資人怒告法院，指控馬斯克操縱「金字塔式騙局」炒作狗狗幣，要求他賠償2580億美元（折合新台幣約7.7兆）的天價賠償金。

綜合外媒報導，一名狗狗幣投資人強森（Keith Johnson）周四（16日）向紐約曼哈頓聯邦法庭提起訴訟，控訴馬斯克及其旗下公司特斯拉、SapceX敲詐勒索。起訴書內容指出，馬斯克先是吹捧狗狗幣，哄抬資產價格後，又讓價格暴跌，進而從中獲利。

金字塔式騙局俗成「老鼠會」，以一種無法永續經營的模式進行營運推銷，在多數國家被視為非法的商業行為。強森表示，馬斯克2019年就知狗狗幣毫無價值，但仍利用其全球首富地位操弄狗狗幣「金字塔式騙局」，從中獲利。

狗狗幣誕生於2013年，最一開始並非以具有價值流通的加密貨幣，起源僅是兩個工程師為「嘲諷比特幣」而創作，但2人都已在2015年先後出售狗狗幣，甚至對馬斯克多次評論狗狗幣引起價格波動十分不滿，認為其炒作行為只會帶來負面影響。

而這起源於網路迷因的狗狗幣，幣值在馬斯克的一言一行下劇烈震盪，今年1月馬斯克才喊「可以用狗狗幣購買特斯拉」，推文一出，該幣值跳漲逾15%；5月續稱「特斯拉商品可用狗狗幣購買」，還預告SpaceX也快了！狗狗幣亦在推文後急漲。

然遭逢加密貨幣市場崩跌，狗狗幣未能幸免於難，目前位於約5.7美分，相較2021年5月高點近74美分，下跌超過90%。強森希望代表提出集體訴訟，要求賠償860億美元，聲稱這是投資人2019年以來，投資狗狗幣的損失金額，外加三倍賠償1720億美元，總共2580億美元的賠償金。