聲寶（1604）龜山廠4萬坪土地原先規劃大型科技產業園區、興建15萬坪辦公大樓。總裁陳盛沺表示，有鑑於開發時程久、區域發展尚未成熟，未來五至十年過度階將先行規劃物流園區，預計投入30億元興建物流倉儲，每年估可有4～5億租金收益。

聲寶17日召開股東會，通去現金股利2.7元，對於各界關注的龜山廠資產活化進度，陳盛沺指出，由於變更、開發時程久，為了有效利用土地，因此將以規劃物流園區作為權宜之計，一部分可作為關係企業東源物流使用，一部分出租土地蓋倉儲給客戶，不過長期來說，作為辦公大樓的規劃沒有改變。

陳盛沺表示，今年本業加強投資，龜山廠產線陸續移至台南廠，目前已可生產空調和洗衣機，也會投資10億元打造冰箱產線，家電本業因應原物料價格上漲，要創造附加價值，也會加強「空軍」的網路行銷，提升市占率；持股逾七成的東源物流也會加強投資，去年營收11億元、配息3元，今年可望有二成成長，預計二年後掛牌上市；瑞智惠受台幣貶值、競爭廠供應減少，對營運有所助益。

陳盛沺表示，總體來說，今年聲寶營收可望有一成以上的成長，本業獲利則以不低於去年為目標，以每股稅前賺2元為目標，至於業外部分土地資產處分計劃有可能在未來二年內進行。

此外，位於龜山的聲寶集團總部將在今年9月完工營運，屆時包括關係企業東源物流、瑞智精密、頑味國際的管理單位均會遷至新總部，將會提升集團營運管理綜效。

土城廠規劃銀髮住宅「橘青春」正動土，預售二年後完工，陳盛沺表示，部分土地出售給國美建設外，聲寶保留部分將規劃出租型的銀髮住宅，每月每戶的租金約在4～10萬元，結合養老、教育機構，要做出台灣銀髮住宅的典範。

轉投資部分，頑味國際的「莞固和食」日前在台南安平開出第四個據點，盼兩年內可以達到損平並開始獲利。