疫情爆發、台商回流，帶動各產業對購置工業及商用不動產需求強勁，保險業更勇於布局收益型標的，據信義全球資產調查，今年上半年保險業投資商用不動產就達254億，創下了歷年同期最高的記錄。

據信義全球資產調查，今年上半年因為疫情爆發帶動消費型態改變，電商運輸業對物流倉儲購置布局更為積極迫切；加上台商回流與產業升級營運，除設立工廠外，對於辦公室需求更明顯，以及在產業需求和實力強勁下，保險業勇於布局收益型標的，今年上半年上市櫃公司投資商用不動產總金額達701億元、雖然年減6％，不過仍是連續二年上半年同期超過700億元，為史上第二高記錄。

以地區來看，台北市及台中市都有都超過百億的交易規模，以產品別來看，辦公與工業地產成雙引擎支撐上半年交易，其中辦公室交易規模達243億元、占整體約35％，超越工業地產，也較去年同期成長逾一倍，保險公司是主要關鍵買方。

交易規模次高的工業地產交易規模則有232億元、占整體33％，包竹括桃園、彰化、新竹交易最為熱絡，在企業自用以及物流倉儲業布局需求下，以取得工業土地為主；此外，廠辦類交易規模則有97億元，汐止及內湖各有一棟整棟廠辦交易。

信義全球資產總經理柯宏安表示，上半年商用市場並非沒有隱憂，疫情升溫、央行連續信用管制政策，第二季交易規模已較第一季縮減，下半年在升息、國際股匯市波動下，商用市場調節觀望、實質需求壓抑、遞延至第四季出籠機率較高。

而自用型買方仍是主力但購置會趨謹慎，企業資金運用會更注意營運成本與股匯利率的風險變動衝擊，短期會更專注本業。此外收益型買方由北往南佈局會更明顯，如物流倉儲類等工業地產才可能有較高投報。