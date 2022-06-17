國立臺東大學與國家海洋研究院簽署合作備忘錄。(台東大學提供／蔡旻妤台東傳真)

為落實東部永續發展及培育海洋生物科技研究人才，國立台東大學校長曾耀銘及國家海洋研究院院長邱永芳16日簽署合作備忘錄 (MOU) ，建構雙方合作平台，共同發展海洋生物科技技術研究、專業人才培育及技術交流、國際共同合作交流。

台東大學整合校內東部生物經濟中心、生命科學系、應用科學系、生物學醫學學程及食品生物技術應用學程等教師研究資源，聚焦於海洋微生物菌種庫與功能研究、生醫保健與美容保養品開發、冷能應用、食品發酵菌種應用、海洋生技產品試量產及水產養殖等6大面向進行開放式交流，積極爭取後續深層海水相關研究計畫的合作與開發。

台東大學表示，有關人才培育方面，未來可借助國海院專業導入課程教學與論文指導研究，台東大學學生也可至國海院研究場域進行實習與研究。藉由多面向交流與互動，擴大深層海水在產業上的應用領域，提升產業競爭力。

藉由合作備忘錄的簽署，雙方將努力促進研究人員學術研究交流與合作，整合研究資源與能量，期望能提升我國海洋生物科技實力、帶動東部生物經濟發展與地方創生、促進深層海水產業升級、發展永續藍色經濟，據以落實海洋政策與東部永續發展願景。