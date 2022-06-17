彰化某三合院有3兄弟「餓到皮包骨」，賴清美還對1位長輩呼喊著「你有吃飯嗎」。（翻攝自賴清美臉書）

今(7)日上午彰化縣議員賴清美獲通報有3兄弟需要救援，便前往某三合院住宅，先是發現2位骨瘦如柴的阿伯各，賴清美表示2兄弟已經好幾天沒吃飯了，當賴清美呼喚著1位阿伯「你有吃飯嗎？」，阿伯則發出微弱聲音「有，我很喜歡吃飯」，另1位阿伯則是擔心要去醫院要花很多錢；另外，也在矮房子發現3兄弟的大哥已經倒臥地上，救護人員趕緊送上救護車送醫急救。

彰化縣議員賴清美今(7)日上午在臉書PO文，並上傳5段影片，她在彰化縣某三合院住宅內發現3名骨瘦如柴長輩，老2及老3各自枯坐在床邊與躺臥在床上，2地區消防隊也各派1輛救護車前往救援，她表示此三合院住宅原本有4兄弟，1位已在幾年前身亡，老2在照顧老3，這3兄弟已經好幾天沒有吃飯，要拜託彰化縣社會局趕緊介入處理。

從賴清美PO出的影片中可見，有位光著上半身的阿伯，4肢瘦到只剩皮包骨，接受醫護人員的救援，影片中還可以聽賴清美向阿伯呼喊著「你有吃飯嗎？」，卻只能聽到阿伯發出微弱的聲音「有，我很喜歡吃飯」，另外1段影片則是1位阿伯躺臥在床上，因為要被送往醫院，還擔心要花錢，賴清美則向阿伯呼喊表示「錢的部分會有社會局的人幫忙，要阿伯不要太擔心」，2位阿伯後續也被醫護人員送上救護車，協助醫院。

彰化某三合院有3兄弟的大哥在另外一處矮房子被發現，但已倒臥地板，一旁還有不明液體，也趕緊送醫急救。（翻攝自賴清美臉書）

接近中午的時候，賴清美又在臉書PO文，她表示在三合院住宅內只看見2位長輩已經由救護車送往醫院，後來另外在矮房子內發現3兄弟的大哥，但發現時已經倒臥在地上，一旁還有罐保特瓶裝著不明液體，據醫護人員表示發現大哥時，已經不省人事，也趕緊送醫急救，看見這樣的情況發生，賴清美也感嘆「人間悲劇」。

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