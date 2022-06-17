【全程字幕】高金素梅也來了！羅智強桃園行腳最終日合體張善政 三人同框歡唱這首歌

國民黨前台北市議員羅智強今（17）日為祈福走桃園最後一日，他和桃園市長參選人張善政、立委高金素梅和桃園市國民黨籍多位民代、市議員參選人在市府前集合，眾人一起行走。羅智強也在臉書上發文更點名17位政治人物，深深的表達祝福及感謝，更在留言區特別致謝高金素梅，在他行腳桃園的這條路上「始終相陪」，引發網友暴動討論。

羅智強在臉書上表示「早晨的微風，我們向遠處出發中」，高金素梅和他及張善政，一起唱著《微風早晨》便開始了祈福走桃園的最後一天行腳，羅智強也強調，所有不如意的事情，就讓它「往事如煙，不要回首」，因為還有許多重要的事等著我們去完成。羅智強也喊話「幕已開啟，別再憂愁」，坦言祈福走桃園告一個段落，祈福走台灣正準備展開。

羅智強也感謝，在所有的旅程上，他看到大家滿滿的祝福，他也謝謝今天一起陪他走路的好朋友，分別有市議員王仙蓮、朱珍瑤、林政賢、徐玉樹、徐其萬、涂權吉、梁為超、陳美梅、張桂綿、舒翠玲、簡志偉和林昭賢議員夫人；而市議員參選人則有張碩芳、陳羽凡、凌濤、謝克洋、羅岳峰。最後羅智強更在留言區特別感謝高金素梅「謝謝素梅姐，在我行腳桃園的這條路上，始終相陪」。

此篇文章一發出，也立刻引爆網友討論，紛紛留言表示感動「羅議員辛苦了、叫做英雄惜英雄、高金立委惜英雄加油」、「高金委員真的是很棒很棒！羅議員也很棒！」、「令人敬佩、人民會支持你的」、「太棒了團結就是力量」、「加油啊，拿回老百姓的支持」、「唯有同心，國民黨才有再之壯大的機會」。