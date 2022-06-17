斗六市公所為解決農廢問題，採購4台自走式碎木機，可移動到田間處理直徑15公分以下的廢棄枝幹，一輛貨車的廢木不到半小時就全變成木屑。（周麗蘭攝）

斗六市盛產文旦、茂谷柑、柳丁，果農每年修剪的殘枝難以處理，就地燃燒也會造成空汙，斗六市公所日前添購4台自走式碎木機讓產銷班、合作社申請使用，解決農業廢棄物問題，木屑也可做為有機資材。

斗六市包括文旦等柑橘類果樹面積約300公頃，果農都相當勤於管理果園，但先前斗六市僅有一部固定式碎木機，農民必須自運到清潔隊的資源回收場處理，十分費時也不便，有些果農乾脆堆置在果園，有些申請燃燒處理又會造成空汙。

斗六市公所為解決農廢問題，採購4台自走式碎木機，可移動到田間處理直徑15公分以下的廢棄枝幹，一輛貨車的廢木不到半小時就全變成木屑。

斗六市公所17日在一處文旦園舉辦碎木機說明會，果農表示，把殘枝堆在果園裡是最常見的辦法，但常造成蚊蟲孳生。說明會中，果農看得很入迷，甚至有人想學怎麼操作。

市長林聖爵表示，未來將讓碎木機外出服務，以農業產銷班、合作社為申請單位，定點進行碎木，木屑可自行取回舖果園抑制雜草生長，也可做堆肥循環再利用；想學習怎麼碎木者，公所日後也可以開課教導。